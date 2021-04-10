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Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея
10.04.2021 18:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБольшой весенний праздник спорта сегодня принимал на своем уютном льду столичный "Олимпик Парк". Второй финальный матч XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба получился таким же увлекательным, как и первый. Поэтому аншлаг на трибунах был ожидаем. Команда Президента Беларуси принимала команду Брестской области, и началось все с насыщенной и яркой программы. Гостей арены ждал концерт.
Но центральное событие ждало зрителей после стартовой сирены. Борьба на льду развернулась упорная. После первого периода брестский коллектив вел с преимуществом в две шайбы! И вряд ли подобное развитие событий устраивало сыгранную команду Президента Беларуси. Хозяева собрались и нашли в себе силы перевернуть ход игры и победить! 12:4.
Лучшим вратарем турнира стал Вадим Бойко. Лучший защитник - Константин Дурнов. Лучший нападающий - Александр Короткевич. Лучший бомбардир с 25 баллами - Ярослав Чуприс.
А сам 14-й турнир ушел в историю. Но самые яркие моменты мы обязательно вспомним сегодня в рамках
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Большой весенний праздник спорта сегодня принимал на своем уютном льду столичный "Олимпик Парк". Второй финальный матч XIV Республиканских соревнований по хоккею с...
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