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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда Президента выиграла республиканский турнир любителей хоккея Большой весенний праздник спорта сегодня принимал на своем уютном льду столичный "Олимпик Парк". Второй финальный матч XIV Республиканских соревнований по хоккею с...

Большой весенний праздник спорта сегодня принимал на своем уютном льду столичный "Олимпик Парк". Второй финальный матч XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба получился таким же увлекательным, как и первый. Поэтому аншлаг на трибунах был ожидаем. Команда Президента Беларуси принимала команду Брестской области, и началось все с насыщенной и яркой программы. Гостей арены ждал концерт.Но центральное событие ждало зрителей после стартовой сирены. Борьба на льду развернулась упорная. После первого периода брестский коллектив вел с преимуществом в две шайбы! И вряд ли подобное развитие событий устраивало сыгранную команду Президента Беларуси. Хозяева собрались и нашли в себе силы перевернуть ход игры и победить! 12:4.Лучшим вратарем турнира стал Вадим Бойко. Лучший защитник - Константин Дурнов. Лучший нападающий - Александр Короткевич. Лучший бомбардир с 25 баллами - Ярослав Чуприс.А сам 14-й турнир ушел в историю. Но самые яркие моменты мы обязательно вспомним сегодня в рамках. Наши коллеги прямо сейчас готовят большой репортаж.