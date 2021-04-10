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Команда Президента выиграла республиканский турнир по хоккею среди любителей
11.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
16 заброшенных шайб, сотни болельщиков на трибунах и красавец-кубок в руках победителей. Несмотря на холод ледовой арены, в "Олимпик Парке" сегодня было жарко. В споре за победу в любительском хоккейном турнире на призы Президентского спортивного клуба сошлись команда Главы государства и сборная Брестской области. Организаторы не устают удивлять. Насыщенная концертная программа, сюрпризы на фуд-кортах, подарки самым активным... Пощекотали нервы своим поклонникам и сами хоккеисты. Так что праздник спорта удался! И все вместе еще раз убедились в объединяющей силе спорта.
10 утра, пока Минск просыпается, к Олимпик Парку уже стекаются группы болельщиков. Предвкушая яркое ледовое сражение, они идут на хоккей. До старта второго матча финальной серии 14-го любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба остается меньше двух часов.
Уже на самом входе на трибуны болельщиков ожидали сюрпризы. Не успели позавтракать - угоститесь сладкой конфетой. Пожалуйста, хлеб, булочки, сухарики, мороженое.
Самых активных и опытных болельщиков на арене можно было заметить сразу. Кепки, джерси в цветах национального флага и собственно сами флаги. Но соответствовать этому дресс-коду мог даже любой неподготовленный. Ведь рядом в фуд-кортами продавали спортивную атрибутику и не только. Как утверждают продавцы на торговых точках, белорусская продукция идет на ура.
А вот с началом этой песни арена зажглась сотнями огней.
Музыкальную эстафету вскоре перехватила Алена Ланская. Заслуженная артистка Беларуси призналась, ее главная желание было зарядить публику позитивом и отличным настроением.
Как и Алену Ланскую, следующих участников концерта представлять не нужно. "Галасы ЗМеста", которые набрали миллионы просмотров в Сети, зажгли по полной.
Финальная серия любительского хоккейного турнира длится до двух побед одной из команд. В прошлом матче неделю назад дружина Главы государства соперников из Брестского региона обыграла. Сделать то же самое хозяева намеревались и в этот раз. Но к давлению готовились.
Две минуты до выхода команды на лед. Эксклюзивные кадры. Раздевалка команды Президента Беларуси. Хоть турнир и любительской, настрой и установка самые серьезные.
Матч стартовал ровно в полдень. Болельщики активизировались еще больше в предвкушении острой борьбы. И первыми удивили гости. Команда Брестской области открыла счет в матче. И в этот момент на одной из трибун замечаем вот эту маленькую девочку. Зовут Милана, ей 7 лет, учится в первом классе, занимается гимнастикой и футболом. На хоккей пришла не с пустыми руками.
Ее друзья-товарищи, несмотря на юный возраст, активно обсуждали происходящее на льду и выносили свое компетентное мнение.
Болельщики тем временем требовали шайбу, барабаны задавали ритм, трибуны гнали команды вперед. Прогнозы юных аналитиков, правда, не оправдались - хозяева пропустили еще раз. В раздевалке команду ждал серьезный разговор.
Все без исключения хоккеисты рассказывают: болельщики действительно тот самый еще один игрок на льду. Команде Президента во втором периоде удалось перевернуть ход поединка и вырваться вперед.
Особенность и одновременно уникальность этих соревнований - на одном льду оказываются как бывшие профессионалы, так и любители. Своим примером призывают всех остальных стремиться к здоровью и занятиям спортом. И это работает. Все больше ребят становится на коньки или выходят по утрам на пробежки, а зимой достают лыжи. Когда перед тобой личный пример Главы государства - лучшей мотивации не найти.
Главный сюрприз матча разыграли во втором перерыве - джерси с автографом Александра Лукашенко. Заполучить такой подарок оказалось непросто. С паса с красной линии отправить шайбу прямо в ворота, но не пустые. Вратарь, пусть и картонный, стоял как стена.
Заключительная 20-минутка матча. Несмотря на старания гостей, хозяева лишь увеличили свое преимущество. Финальный свисток зафиксировал победные 12:4. Команда Президента Беларуси берет свой 12-й титул.
Среди тех, кто внимательно смотрел за развитием матча, оказался и главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт. По окончании поединка коуч "зубров" получил наказ от Президента.
Самые яркие фото после окончания матча появились на сайте Главы государства - судя по этим кадрам, выбрать было из чего. Победители же еще долго не покидали лед - не отпускали болельщики. Уже по традиции самые активные и бойкие уедут с "Олимпик Парка" с плюшевыми игрушками от команды Президента.
Спустя время, когда улягутся страсти и утихнут эмоции, команды вновь выйдут на лед. Среди плотного рабочего графика каждый хоккеист найдет время для тренировки. С учетом прошлых ошибок и работая на лучший результат, семь сборных любителей шагнут в новый розыгрыш. И это будет следующая история, история 15-го юбилейного турнира, с новой сюжетной линией, но старыми незыблемыми принципами - спорт в целом и хоккей в частности объединяет, не важно, профессионал ты или любитель, и мотивирует совершенствоваться.
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16 заброшенных шайб, сотни болельщиков на трибунах и красавец-кубок в руках победителей. Несмотря на холод ледовой арены, в "Олимпик Парке" сегодня было жарко. В...
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