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16 заброшенных шайб, сотни болельщиков на трибунах и красавец-кубок в руках победителей. Несмотря на холод ледовой арены, в "Олимпик Парке" сегодня было жарко. В споре за победу в любительском хоккейном турнире на призы Президентского спортивного клуба сошлись команда Главы государства и сборная Брестской области. Организаторы не устают удивлять. Насыщенная концертная программа, сюрпризы на фуд-кортах, подарки самым активным... Пощекотали нервы своим поклонникам и сами хоккеисты. Так что праздник спорта удался! И все вместе еще раз убедились в объединяющей силе спорта.



























Как и Алену Ланскую, следующих участников концерта представлять не нужно. "Галасы ЗМеста", которые набрали миллионы просмотров в Сети, зажгли по полной.











Заключительная 20-минутка матча. Несмотря на старания гостей, хозяева лишь увеличили свое преимущество. Финальный свисток зафиксировал победные 12:4. Команда Президента Беларуси берет свой 12-й титул.









Спустя время, когда улягутся страсти и утихнут эмоции, команды вновь выйдут на лед. Среди плотного рабочего графика каждый хоккеист найдет время для тренировки. С учетом прошлых ошибок и работая на лучший результат, семь сборных любителей шагнут в новый розыгрыш. И это будет следующая история, история 15-го юбилейного турнира, с новой сюжетной линией, но старыми незыблемыми принципами - спорт в целом и хоккей в частности объединяет, не важно, профессионал ты или любитель, и мотивирует совершенствоваться.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда Президента выиграла республиканский турнир по хоккею среди любителей 16 заброшенных шайб, сотни болельщиков на трибунах и красавец-кубок в руках победителей. Несмотря на холод ледовой арены, в "Олимпик Парке" сегодня было жарко. В...