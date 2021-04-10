ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пандемия не помеха: Гасанов завоевал временный титул АСА в Минске

11.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Россиянин Магомедрасул Гасанов нокаутировал первого номера рейтинга ACA, болгарского панчера Николу Дипчикова на турнире в Минске, сообщает Sputnik.

Противостояние прошло в средней весовой категории. Гасанов доминировал первую пятиминутку, после чего поставил точку во втором раунде, нокаутировав своего болгарского визави. Таким образом, россиянин завоевал пояс временного чемпиона ACA.

Среди белорусских бойцов Илья Ходкевич решением судей одержал верх над болгарским атлетом Пламеном Бочваровым. А Андрей Калечиц оказался сильнее своего соотечественника Антона Ларькова.

Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров - дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.

Следующий турнир лиги пройдет в Минске 23 апреля. Главным событием вечера станет противостояние американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсона и украинца Дмитрия Побережца.

ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем с 300 спортсменов из 25 стран.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице прошел турнир Мировой лиги смешанных единоборств ACA 121, где выступили как местные, так и зарубежные бойцы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Команда Президента выиграла республиканский турнир по хоккею среди любителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by