Пандемия не помеха: Гасанов завоевал временный титул АСА в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Россиянин Магомедрасул Гасанов нокаутировал первого номера рейтинга ACA, болгарского панчера Николу Дипчикова на турнире в Минске, сообщает Sputnik.

Противостояние прошло в средней весовой категории. Гасанов доминировал первую пятиминутку, после чего поставил точку во втором раунде, нокаутировав своего болгарского визави. Таким образом, россиянин завоевал пояс временного чемпиона ACA.

Среди белорусских бойцов Илья Ходкевич решением судей одержал верх над болгарским атлетом Пламеном Бочваровым. А Андрей Калечиц оказался сильнее своего соотечественника Антона Ларькова.

Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров - дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.

Следующий турнир лиги пройдет в Минске 23 апреля. Главным событием вечера станет противостояние американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсона и украинца Дмитрия Побережца.

ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем с 300 спортсменов из 25 стран.

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