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"Краснодар" проиграл "Арсеналу" в дебютном для Ганчаренко матче
11.04.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. В матче 25-го тура премьер-лиги России тульский "Арсенал" у себя дома обыграл "Краснодар" со счетом 1:0, это был дебютный матч Виктора Ганчаренко на посту главного тренера "быков".
Единственный мяч на 62-й минуте забил Горан Чаушич.
К слову, "Арсенал" не мог обыграть "Краснодар" с сентября 2017 года, во всех шести матчах он терпел поражения.
Сами же краснодарцы не могут одержать победу в премьер-лиге на протяжении уже трех матчей. Сейчас у них 10-е место в таблице, команда набрала 34 очка в 25 матчах. "Арсенал" поднялся на 13-ю строчку, в активе у них 20 баллов.
Следующий матч у "Краснодара" состоится 17 апреля с петербургским клубом "Зенит".
Напомним, Виктор Ганчаренко сменил на посту главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, который ушел в отставку после того, как его команда потерпела поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:5.
Тренерская карьера Ганчаренко
Виктор Ганчаренко получил известность, еще будучи футболистом. Вместе с борисовским БАТЭ защитник дважды стал чемпионом Беларуси на рубеже веков, претендовал на попадание в национальную сборную, но карьеру сломала травма. Закончить с футболом пришлось в 25 лет
После этого он поступил в БГУФК, получив специальность "тренер по футболу".
12 октября 2013 года Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера БАТЭ. В этот же день
14 июня 2015 года Виктор Ганчаренко стал главным тренером "Урала". Контракт был рассчитан на 3 года, но 1 сентября 2015 года уральский клуб выступил с заявлением о прекращении сотрудничества с Ганчаренко. Как говорилось, по обоюдному согласию.
Без работы Виктор Ганчаренко был недолго: уже 13 сентября 2015 года белорусский тренер вошел в штаб ЦСКА, где занял пост старшего тренера. До этого ему предлагали пост вице-президента БАТЭ, но он отказался.
Но вскоре Ганчаренко покинул команду ЦСКА, желая работать самостоятельно.
В июне 2016 года Виктор Ганчаренко назначен на пост главного тренера клуба "Уфа". Под его руководством клуб смог закрепиться к зимнему сезону в середине турнирной таблицы, а после дойти до четвертьфинала Кубка России.
Но 12 декабря 2016 года Ганчаренко
Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, а также смог завоевать Суперкубок России. ЦСКА дважды становился серебряным призером чемпионатов России, дошел до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018.
В том же году "армейцы"
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С 6 апреля белорус Виктор Ганчаренко – главный тренер футбольного клуба "Краснодар", контракт рассчитан до лета 2023 года.
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