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Чемпионат Беларуси по футболу продолжится сегодня четырьмя играми
11.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЧемпионат Беларуси по футболу продолжится сегодня четырьмя играми. Лидер сезона "Шахтер" примет "Сморгонь", "Славия" - "Витебск", а "Гомель" - "Неман". В прямом эфире телеканала
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Чемпионат Беларуси по футболу продолжится сегодня четырьмя играми. Лидер сезона "Шахтер" примет "Сморгонь", "Славия" - "Витебск", а "Гомель" - "Неман". В прямом эфире...
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