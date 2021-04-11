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Чемпионат Беларуси по футболу продолжится сегодня четырьмя играми

11.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чемпионат Беларуси по футболу продолжится сегодня четырьмя играми. Лидер сезона "Шахтер" примет "Сморгонь", "Славия" - "Витебск", а "Гомель" - "Неман". В прямом эфире телеканала "Беларусь 5" следите за противостоянием "Минска" и БАТЭ. Начало трансляции в 14:00. Не пропустите.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси по футболу продолжится сегодня четырьмя играми. Лидер сезона "Шахтер" примет "Сморгонь", "Славия" - "Витебск", а "Гомель" - "Неман". В прямом эфире...
 
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