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Завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике
11.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЭдуард Зезюлин с результатом в сумме двоеборья 424 килограмма занял 4 место чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 килограммов. Обладатель бронзы Вараздат Лалаян поднял на 21 килограмм больше белоруса. А чемпион в этом весе Лаша Талахадзе и вовсе установил новый мировой рекорд в двоеборье - 485 килограммов. Еще один белорус - Андрей Арямнов в итоге стал только 14-м.
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Эдуард Зезюлин с результатом в сумме двоеборья 424 килограмма занял 4 место чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 килограммов....
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