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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике Эдуард Зезюлин с результатом в сумме двоеборья 424 килограмма занял 4 место чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 килограммов....

Эдуард Зезюлин с результатом в сумме двоеборья 424 килограмма занял 4 место чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 килограммов. Обладатель бронзы Вараздат Лалаян поднял на 21 килограмм больше белоруса. А чемпион в этом весе Лаша Талахадзе и вовсе установил новый мировой рекорд в двоеборье - 485 килограммов. Еще один белорус - Андрей Арямнов в итоге стал только 14-м.