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Завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике

11.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Эдуард Зезюлин с результатом в сумме двоеборья 424 килограмма занял 4 место чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 килограммов. Обладатель бронзы Вараздат Лалаян  поднял на 21 килограмм больше белоруса. А чемпион в этом весе Лаша Талахадзе и вовсе установил новый мировой рекорд в двоеборье - 485 килограммов. Еще один белорус - Андрей Арямнов в итоге стал только 14-м.
 
 
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Эдуард Зезюлин с результатом в сумме двоеборья 424 килограмма занял 4 место чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 килограммов....
 
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