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На своем примере воспитанница биатлонного города Чаусы показала, что, приложив усилия и желание работать, можно достичь любых высот

Но в это верила сама биатлонистка и ее главный болельщик - мама

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В эксклюзивном интервью Д.Алимбекова подвела итог предолимпийского сезона Вспомним, как мы болели за наших спортсменов! Одна из самых ярких биатлонисток, обладательница Хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные...

Вспомним, как мы болели за наших спортсменов! Одна из самых ярких биатлонисток, обладательница Хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные награды в Кубке мира. Дляэтот сезон, несмотря на золото южнокорейской Олимпиады в 2018 году, получился лучшим в карьере.На этой неделе Хрустальный глобус, который Динара завоевала как лучшая молодая биатлонистка мира, передан на хранение в Музей Национального олимпийского комитета. И теперь его может увидеть каждый.В эксклюзивном интервьюДинара Алимбекова подвела итог предолимпийского сезона, рассказала о самых непростых моментах в карьере и очень осторожно порассуждала о планах на будущее и своих мечтах.Это была и есть невероятно красивая биатлонная история, которая захватила наши болельщицкие сердца с самого первого этапа Кубка мира. Для преамбулы стоит упомянуть, что сезон 2019-2020 для Динары Алимбековой прошел из рук вон плохо, и немногие, а это самые преданные зрители, верили, что межсезонье изменит направление ее карьеры.Счастливым для Алимбековой стал австрийский Хохфильцен, которые принес олимпийской чемпионке первые личные награды в Кубке мира. Безмедальный чемпионат мира в контексте личных подиумов не сбавил темп Алимбековой, и к концу сезона она возьмет еще несколько наград, но самым главным трофеем станет вот этот Хрустальный глобус, который вручают лучшей молодой биатлонистке мира. Это как раз он.Подобные моменты, особенно после удачного сезона, конечно, приятны. Динаре не менее комфортно находиться в амплуа модели перед объективом фотокамеры Дениса Костюченко, чем на подиумах в Кубке мира. Вскоре она передаст свой главный личный трофей на хранение в Музей Национального олимпийского комитета Беларуси.Следующий сезон - олимпийский. О нем мы говорим трепетно и осторожно. Вы понимаете почему.