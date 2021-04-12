Источник материала: Sputnik Беларусь

Как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, ближайшие преследователи "Шахтера" – минское и брестское "Динамо", а также БАТЭ – уже потеряли даже теоретическую возможность за один тур ликвидировать отставание от лидера. У всех троих по восемь турнирных баллов, а у "горняков" стопроцентный результат – 12 очков.

Но прежде, чем "покалякать о делах наших скорбных", как изъяснялся болельщик Армен Джигарханян в роли бандита Горбатого в фильме "Место встречи изменить нельзя", проанализируем дебют белорусского наставника Виктора Ганчаренко на посту главного тренера "Краснодара". Для белорусского футбола это, пожалуй, стало центральным событием.

Какие требования у Галицкого в "Краснодаре"

Первый блин у Виктора Михайловича вышел комом во всех отношениях. Мало того, что "быки" уступили в Туле одному из аутсайдеров "Арсеналу" (0:1), так и счет отнюдь не в полной мере отражает превосходства хозяева. Пользуясь дырами в обороне "Краснодара", "канониры" еще в первом тайме могли несколько раз огорчить гостей голевыми свершениями.

В итоге "Арсенал" удовлетворился одним результативным ударом Чаушича из-за пределов штрафной площади, который сербский хавбек нанес в пресловутом варианте "второго темпа". Опорные хавбеки "Краснодара", мягко говоря, остались не у дел – типичные наблюдатели. Благо Чаушич пробил очень эффектно и эффективно, подловив на невнимательности вратаря гостей Сафонова. Было на что посмотреть и чем полюбоваться.

А еще одной бедой подопечных Ганчаренко стала беззубость в атаке, обусловленная далеким от боевого настроя тонусом: всего пару легких для голкипера ударов в створ ворот. Получается, что синдром белорусской сборной времен Михаила Мархеля, не угрожавшей воротам соперников, - это модное нынче поверье.

Так что смена главного тренера нисколько не взбодрила "быков", лишь подтвердив истинность моего вывода, сформулированного в предыдущей футбольной колонке : "Скорее всего, прежний "Краснодар" условно умер, как это произошло в Англии с самим "Ливерпулем" Юргена Клоппа. То есть еще вчера великая команда рассыпалась, ибо игроки пресытились победами, понизили требования к себе и в принципе утратили мотивацию. Так что Ганчаренко предстоит строить новый коллектив. Хватит ли у него сил и выдержки – будем узнавать".

Крайне бесхарактерная с позиций "быков" баталия в Туле только укрепила во мнении о неминуемости кардинальной перетряски в "Краснодаре". Скорее всего с массовыми прощаниями. Как с легионерами, так и с ветеранами клуба. Например, тем же капитаном – белорусским центрбеком Мартыновичем. Александр явно не тянет на уровне российской премьер-лиги.

Как там Ганчаренко в "Краснодаре"?

Но что сам Ганчаренко? Он руководил "быками" в "рабочей одежде" – спортивном костюме и жилете – почти не фонтанируя эмоциями, что тоже удивительно. Вначале больше сидел на тренерской лавке, затем фланировал по технической зоне, прикрывая глаза рукой от солнечных лучей. Тактику Ганчаренко избрал 4-2-3-1 – классическую для "быков", что легко объяснимо: когда ты играешь в субботу, а первую тренировку с командой провел во вторник, о переменах говорить рано.

И тут, пожалуй, главное, что было сказано Виктором Михайловичем на послематчевой пресс-конференции: "Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату". Эта фраза многое прояснила. Во-первых, от белоруса руководство "Краснодара" не требует мгновенного преображения. Приглашение Ганчаренко – перспективный шаг.

Во-вторых, деморализованные игроки настолько деморализованы, что не верят в возможность сохранить работу в клубе. Это уже приговор сезону. И "быкам" надо просто доиграть текущий чемпионат. Но для нас – белорусских болельщиков – очень важен сам факт приглашения в "Краснодар" именно Ганчаренко.

Все потому, что у хозяина "быков" Сергея Галицкого футбол в жизни занимает важное место, но только в случае следованию определенной философии. Существует такой миф.

Некогда "Краснодаром" рулил другой белорусский наставник Олег Кононов, который приехав в Питер на матч с самим "Зенитом", принял решение сыграть в глухой обороне, исключительно на спорадических контратаках. Отказ от владения мячом принес гостям минимальную викторию (1:0), которая, разумеется, вызвала ликование в штабе Кононова.

Но тут подоспела SMS-ка от Галицкого. Вместо поздравлений в ней содержался попрек: "Мне такая победа не нужна!" То есть, владелец и президент ФК "Краснодар" согласен с тезисом болельщика и американского мотиватора Зига Зинглара: "То, что вы получите, добившись целей, не так важно, как то, кем вы станете, достигая их". Впрочем, еще яснее эту же мысль сформулировал болельщик Федор Достоевский: "Счастье не в счастье, а лишь в его достижении".

И вот здесь важно, что перетряхивать и перестраивать "Краснодар" Галицкий пригласил именно Ганчаренко. Значит, он верит в способность белорусского тренера "поставить" "быкам" быстрый комбинационный футбол, в котором игроки каждую минуту будут помнить, в чем заключается исконный смысл игры. А именно: отправить мяч в чужие ворота. Но справится ли Виктор Михайлович? Вот в чем вопрос!

Неутешительный тур

Если отталкиваться от событий четвертого тура нашего чемпионата, то невольно возникают сомнения едва ли не мистического порядка. А может, футбол вовсе придуман не про нас? И он чужд Синеокой стране?

Конечно, это глупость, ибо сразу вспоминаешь, как играл, а потом и тренировал Малофеев. Будь ЭВМ моложе, и тот же Галицкий оторвал бы его с руками и ногами, хотя бы для консультативных функций. Но нынешние тренерские моды и поверья... Ну, не знаю.

Вот взять "Рух", что по составу и финансовому обеспечению входит в когорту фаворитов. После трех ничьих на старте подопечные Кирилла Альшевского одержали долгожданную викторию, победив со счетом 1:0 в столице серьезно обновленную "Ислочь". Благо после углового хозяева потеряли из виду центрбека гостей Рахманова. Но смотреть этот футбол было мучительно. Зеленая тоска. Какое там счастье – пытка.

И, значит, по факту Альшевский, работая во взрослом футболе второй сезон, да все с фаворитами – год назад БАТЭ, сейчас "Рух" – опять согрешил весенней немощью. Тогда почему он так популярен и востребован?!

Уже в воскресенье на стадионе "Коммунальщик" мучился в баталии с "Минском" БАТЭ. Борисов горел по делу (0:2), и будь удачливее хавбек "горожан" Шрамченко, мог случиться и разгром. Однако финальный свисток арбитра Шимусика зафиксировал ничью 2:2. Потому как судья вначале засчитал мяч, который умышленно переправил в сетку рукой 37-летний "злоумышленник" Рыбак (позор!), а затем еще и назначил пенальти в пользу БАТЭ. Кстати, в бельгийском унижении 0:8 белорусской сборной есть вина и таких вот, с позволения сказать, судей.

Но о чем говорил после финального свистка новый рулевой "желто-синих" Жуковский? Сетовал на качество поля – "медленная резина" – еще и хваля своих подопечных за проявленный характер. Смешно, да и только. Кстати, в предыдущем чемпионате у минского "Динамо" тоже был "успешный гандболист" Шикавка. Пользы клубу не принес, сейчас почти не выходит на поле.

Кстати, а, как там показали себя подопечные Леонида Кучука – минские динамовцы? Только ничья в Бресте (1:1) с обновленным составом одноклубников. Более того, порыв проигрывавших хозяев во втором тайме впечатлил гораздо больше, чем столичная академичность, хотя и кучуковцы сыграли на порядок энергичнее, чем неделей ранее в домашнем поединке со "Слуцком".

Но может наш единоличный лидер "Шахтер" произвел яркое впечатление в родном Солигорске? Увы, не в матче со "Сморгонью" оценивать мощь "горняков", пусть даже случилась крупная виктория (3:0). Но это гости должны были открыть счет, однако не реализовали пенальти.

А затем еще один отечественный гроссмейстер судейства – Щербаков – решил при счете 1:0 подсобить чемпионам, зачем-то изгнав по формальному поводу защитника "Сморгони" Бенито. Предъявил вторую желтую карточку. А ведь сейчас определено, что попадание мяча в опорную руку, присевшего на газон футболиста не должно караться столь строго.

В общем, выбор Галицкого в пользу Гончаренко и есть главный позитив прошедшей недели. А то вовсе никакой опоры не останется.