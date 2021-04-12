Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Перед матчем против "Ислочи" футболисты брестского "Руха" отправились в один из колхозов Пинского района, чтобы убрать с поля камни. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Николай Иванов.

"Футболисты прилично поднагрузились в свой выходной. Как видим, не напрасно. Действенная мера!", - оценил журналист результаты трудового десанта.

Чуть позже представители "Руха" подтвердили, что решение отправиться в колхоз поддержали все игроки, включая легионеров. В этот день у команды по плану был выходной, его игроки и тренеры провели, занимаясь общественно полезным трудом. Команда в колхоз выехала рано утром, на базу вернулась лишь к двадцати часам.

"Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать", - рассказал сайту Tribuna.com спортивный директор команды Сергей Присяжнюк.

На следующий день "Рух" провел гостевой матч против "Ислочи" и выиграл с минимальным счетом 1:0.

До этого брестская команда сыграла вничью три матча подряд. После четырех туров "Рух" с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Следующий матч брестчане проведут против "Сморгони". О планах продолжить практику весенне-полевых работ пока не сообщается.

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