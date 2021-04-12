ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Накануне матча футболисты "Руха" собирали на поле камни

12.04.2021 17:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Перед матчем против "Ислочи" футболисты брестского "Руха" отправились в один из колхозов Пинского района, чтобы убрать с поля камни. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Николай Иванов.

"Футболисты прилично поднагрузились в свой выходной. Как видим, не напрасно. Действенная мера!", - оценил журналист результаты трудового десанта.

Чуть позже представители "Руха" подтвердили, что решение отправиться в колхоз поддержали все игроки, включая легионеров. В этот день у команды по плану был выходной, его игроки и тренеры провели, занимаясь общественно полезным трудом. Команда в колхоз выехала рано утром, на базу вернулась лишь к двадцати часам.

"Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать", - рассказал сайту Tribuna.com спортивный директор команды Сергей Присяжнюк.

На следующий день "Рух" провел гостевой матч против "Ислочи" и выиграл с минимальным счетом 1:0.

До этого брестская команда сыграла вничью три матча подряд. После четырех туров "Рух" с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Следующий матч брестчане проведут против "Сморгони". О планах продолжить практику весенне-полевых работ пока не сообщается.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ударной работы команда из Бреста обыграла в гостях "Ислочь". До этого у "Руха" было три ничьи подряд.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские пятиборцы заняли второе место в смешанной эстафете на этапе КМ в Болгарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by