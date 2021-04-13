ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо

13.04.2021 14:38 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Триумфальное возвращение. Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы после 4-летней допинговой дисквалификации. По словам белорусского тхэквондиста, которого в аэропорту встречала наша съемочная группа, в Болгарии он не испытывал психологических проблем из-за длительного простоя, наоборот  спортсмен был убежден в своей победе.  Чемпионат Европы - лишь контрольная точка перед стартом отбора на Олимпиаду. Напомним, белорусское тхэквондо еще ни разу не было представлено на Играх.

Ранее Арман-Маршалл Силла дважды завоевывал золотые медали чемпионатов Европы:  в 2014 и 2016  годах. Кроме него в Болгарии отличился и легковес Егор Козлов - у него бронза. По итогам чемпионата  белорусы заняли в мужском общем зачете второе место.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Триумфальное возвращение. Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы после 4-летней допинговой дисквалификации. По словам белорусского тхэквондиста,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЦСКА - первый финалист Кубка Гагарина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by