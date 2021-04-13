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Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо
13.04.2021 14:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Триумфальное возвращение. Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы после 4-летней допинговой дисквалификации. По словам белорусского тхэквондиста, которого в аэропорту встречала наша съемочная группа, в Болгарии он не испытывал психологических проблем из-за длительного простоя, наоборот спортсмен был убежден в своей победе. Чемпионат Европы - лишь контрольная точка перед стартом отбора на Олимпиаду. Напомним, белорусское тхэквондо еще ни разу не было представлено на Играх.
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Триумфальное возвращение. Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы после 4-летней допинговой дисквалификации. По словам белорусского тхэквондиста,...
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