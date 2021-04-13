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ЦСКА - первый финалист Кубка Гагарина
13.04.2021 14:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ противостоянии армейских команд москвичи оказались сильнее. В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА нанес поражение СКА - 2:0. Стоит отметить, что во всех матчах, которые выигрывал клуб из Москвы, петербуржцы не могли забросить ни одной шайбы. Итоговый счет в серии до четырех побед 4:2 в пользу столичных.
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В противостоянии армейских команд москвичи оказались сильнее. В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА нанес поражение СКА - 2:0. Стоит отметить, что во всех...
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