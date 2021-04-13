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"Цмокі" уступили "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
13.04.2021 14:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Цмокі" уступили дома кубанскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 75:101. Безвыигрышная серия белорусского клуба составляет 11 матчей. “Драконы” занимают 13-е место в турнирной таблице.
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"Цмокі" уступили дома кубанскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 75:101. Безвыигрышная серия белорусского клуба составляет 11 матчей....
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