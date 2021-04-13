Белорусские хоккеисты сыграют со сборной России перед ЧМ-2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Хоккеисты сборной Беларуси проведут два матча против национальной команды России в рамках Евровызова. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

"23 и 24 апреля национальная сборная России сыграет два матча против сборной Беларуси в рамках Еврочелленджа", - говорится в сообщении.

Поединки состоятся в Москве на "ВТБ Арене".

Матчи Еврочелленджа традиционно предшествуют чемпионату мира, который в этом году примет Рига с 21 мая по 6 июня.

Напомним, Беларусь и Россия сыграют в группе А. Помимо белорусов и россиян в группе еще Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В группе В – Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Перед спаррингами с россиянами белорусы проведут еще две товарищеские встречи: 16 апреля против Австрии, 17-го – игра с Венгрией.