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В НБА потрясающий Стеф Карри переписал сразу два рекорда

14.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Во-первых, защитник превзошел легендарного Уилта Чемберлена и вышел на первое место в истории клуба по количеству набранных очков. В активе Стефена теперь 17 818 баллов в составе "Уорриорз". Во-вторых, Карри провел 18-ю игру за карьеру с минимум десятью трехочковыми попаданиями, что является новым историческим рекордом лиги. Стефен обновил свое же достижение. А случилось все это благодаря 53 баллам, которые Карри набрал в игре против Денвера, где "воины" победили 116:107.
 
 
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Во-первых, защитник превзошел легендарного Уилта Чемберлена и вышел на первое место в истории клуба по количеству набранных очков. В активе Стефена теперь 17 818...
 
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