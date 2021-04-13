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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В НБА потрясающий Стеф Карри переписал сразу два рекорда Во-первых, защитник превзошел легендарного Уилта Чемберлена и вышел на первое место в истории клуба по количеству набранных очков. В активе Стефена теперь 17 818...

Во-первых, защитник превзошел легендарного Уилта Чемберлена и вышел на первое место в истории клуба по количеству набранных очков. В активе Стефена теперь 17 818 баллов в составе "Уорриорз". Во-вторых, Карри провел 18-ю игру за карьеру с минимум десятью трехочковыми попаданиями, что является новым историческим рекордом лиги. Стефен обновил свое же достижение. А случилось все это благодаря 53 баллам, которые Карри набрал в игре против Денвера, где "воины" победили 116:107.