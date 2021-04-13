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Сборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы

14.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы. Для этого команде Александра Савинцева дома нужно обыграть Венгрию. Напрямую в финальную стадию турнира выходят победители восьми групп и лучшие шесть из занявших вторые места. Оставшиеся две дружины между собой осенью разыграют последнюю путевку на топ-турнир. Прямую трансляцию ключевой встречи для нашей команды ведет телеканал "Беларусь 5".
 
 
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Сборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы. Для этого команде Александра Савинцева дома нужно...
 
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