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Сборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы
14.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы. Для этого команде Александра Савинцева дома нужно обыграть Венгрию. Напрямую в финальную стадию турнира выходят победители восьми групп и лучшие шесть из занявших вторые места. Оставшиеся две дружины между собой осенью разыграют последнюю путевку на топ-турнир. Прямую трансляцию ключевой встречи для нашей команды ведет телеканал "Беларусь 5".
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Сборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы
Сборная Беларуси по мини-футболу борется за возможность продолжить квалификацию на грядущий чемпионат Европы. Для этого команде Александра Савинцева дома нужно...
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