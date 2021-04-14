Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Василий Березуцкий покинул московский ФК ЦСКА, сообщила клубная пресс-служба.

"Армейцы" пожелали Березуцкому успехов в дальнейшей тренерской карьере.

"Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!", - подчеркнули в пресс-службе.

Специалист присоединится к "Краснодару" и войдет в штаб белорусского специалиста Виктора Ганчаренко. В интервью пресс-службе "армейцев" Березуцкий подчеркнул, что из клуба ему уходить тяжело. По его словам, каждый футболист, сотрудник и болельщик стали родными.

"Чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше", – сказал специалист.

Он добавил, что Виктор Ганчаренко попросил помочь на новом месте работы – в "Краснодаре".

"Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение. Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА", – отметил Березуцкий, поблагодарив ЦСКА за опыт и поддержку.

Березуцкий играл за московский клуб вместе с братом Алексеем с 2002 по 2018 год. После стал помощником тренера в нидерландском "Витессе", которым в тот момент руководил экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В стан москвичей Березуцкий вернулся в январе 2020 года на должность заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, а позже вошел в штаб Ганчаренко.

42-летний белорусский специалист Виктор Ганчаренко в конце марта покинул пост главного тренера московского ЦСКА и возглавил футбольный клуб "Краснодар". Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

Тренерская карьера Ганчаренко

Виктор Ганчаренко получил известность еще будучи футболистом. Вместе с борисовским БАТЭ защитник дважды стал чемпионом Беларуси на рубеже веков, претендовал на попадание в национальную сборную, но карьеру сломала травма. Закончить с футболом пришлось всего в 25 лет.

После этого он поступил в БГУФК, получив специальность "тренер по футболу".

Под его началом борисовский клуб в 2008 году вышел в групповой раунд Лиги чемпионов: Ганчаренко стал самым молодым главным тренером в истории этого турнира.

Под его руководством борисовчане еще дважды играли в групповом раунде Лиги чемпионов. Самая громкая победа Ганчаренко-тренера случилась 2 октября 2012 года, когда в Минске БАТЭ сенсационно победил "Баварию" со счетом 3:1. В том сезоне мюнхенский клуб в итоге победил в ЛЧ.

12 октября 2013 года Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера БАТЭ. В этот же день подписал контракт с "Кубанью". Он был рассчитан на 4,5 года. Результаты у Ганчаренко были положительными, а потому, несмотря на досрочный уход из "Кубани", следующее предложение поступило довольно скоро.

14 июня 2015 года Ганчаренко стал главным тренером "Урала". Контракт был рассчитан на 3 года, но 1 сентября 2015 года уральский клуб выступил с заявлением о прекращении сотрудничества. Как говорилось, по обоюдному согласию. Без работы белорус был недолго: уже 13 сентября 2015 года он вошел в штаб ЦСКА, где занял пост старшего тренера. До этого ему предлагали пост вице-президента БАТЭ, но он отказался.

Но вскоре Ганчаренко покинул команду ЦСКА, желая работать самостоятельно. В июне 2016 года он стал главным тренером ФК "Уфа". Под его руководством клуб смог закрепиться к зимнему сезону в середине турнирной таблицы, а после дойти до четвертьфинала Кубка России.

12 декабря 2016 года Ганчаренко вернулся в ЦСКА, на посту главного тренера он сменил Леонида Слуцкого. Контракт первоначально был подписан на два года, но был продлен.

Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, а также смог завоевать Суперкубок России. ЦСКА дважды становился серебряным призером чемпионатов России, дошел до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018.

В том же году "армейцы" обыграли дважды мадридский "Реал" на групповой стадии Лиги чемпионов.