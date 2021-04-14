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Ибрагимовича могут отстранить от футбола

14.04.2021 19:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Форварда сборной Швеции и итальянского "Милана" Златана Ибрагимовчиа могут отстранить от футбола на три года за участие в букмекерском бизнесе, пишет Aftonbladet.

39-летний Ибрагимович, по информации СМИ, имеет долю в букмекерской конторе, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА: действующие футболисты не могут владеть акциями букмекерских компаний из-за конфликта интересов.

Нападающий стал совладельцем одной из таких компаний еще в 2018 году.

Если вина Ибрагимовича будет доказана, ему грозит отстранение от любой футбольной деятельности на срок до трех лет. Кроме того, швед должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона шведских крон (порядка 99 тысяч евро).

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 25 матчей за "Милан", забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.

 
Теги: Минск
 
 
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Ибрагимович еще три года назад купил долю акций одной из букмекерских контор, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА для действующих игроков.
 
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