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Ибрагимовича могут отстранить от футбола
14.04.2021 19:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Форварда сборной Швеции и итальянского "Милана" Златана Ибрагимовчиа могут отстранить от футбола на три года за участие в букмекерском бизнесе, пишет Aftonbladet.
39-летний Ибрагимович, по информации СМИ, имеет долю в букмекерской конторе, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА: действующие футболисты не могут владеть акциями букмекерских компаний из-за конфликта интересов.
Нападающий стал совладельцем одной из таких компаний еще в 2018 году.
Если вина Ибрагимовича будет доказана, ему грозит отстранение от любой футбольной деятельности на срок до трех лет. Кроме того, швед должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона шведских крон (порядка 99 тысяч евро).
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 25 матчей за "Милан", забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.
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Ибрагимович еще три года назад купил долю акций одной из букмекерских контор, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА для действующих игроков.
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