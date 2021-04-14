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Басков рассказал о сделке с руководством страны

14.04.2021 19:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Выступление минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) было под вопросом, заявил председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Дмитрий Басков. 

"Два года назад мы пошли на рискованный шаг, сделав ставку на молодых ребят. Понимали, что это неизбежно и необходимо всему белорусскому хоккею. Рассчитывали, что успех придет сразу. Однако получили непростой сезон, а с ним шквал критики", - приводит слова Баскова "Прессбол".

Напомним, в сезоне-2019/20 "зубры" показали худший результат в истории КХЛ, заняв последнее место в таблице Западной конференции.

По словам Баскова, тогда некоторые поспешили обозначить минское "Динамо" как неудавшийся проект. Глава ФХРБ признался, что стоял вопрос о закрытии проекта.

"На самом деле так действительно было. И было очень сложно убедить руководство, что "Динамо" в КХЛ должно остаться. Многие были настроены закрыть проект", - уточнил он.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Но клуб, отметил Басков, смог пережить непростой период.

"Более того, пошли на определенную сделку, о которой уже можно рассказать. Буквально поставили на карту все: если селекционный акцент, связанный с доверием молодым белорусам, не сработает, "Динамо" больше не будет выступать в лиге", - сказал председатель ФХРБ.

Басков поблагодарил хоккеистов, сделавших все, чтобы проект существовал.

В сезоне-2020/21 минские "динамовцы" вышли в плей-офф Кубка Гагарина впервые за три сезона. В 1/8 финала "зубры" в серии до четырех побед уступили петербургскому СКА (1:4). 

 
Теги: Минск
 
 
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Проект минского "Динамо" в КХЛ после провального сезона-2019/20 был под угрозой закрытия, признался глава ФХРБ.
 
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