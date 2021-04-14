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Допинг-офицеры получат в Токио беспрецедентные полномочия
14.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В любое время в любом месте на Олимпиаде в Токио будут действовать беспрецедентные антидопинговые меры. Их согласовали в МОК. Так, после открытия олимпийской деревни 13 июля и до ее закрытия в Токио любого атлета могут обязать сдать пробу в любом месте в любое время. Подтвержденное нарушение антидопинговых правил в соревновательный период ведет к аннулированию результатов и лишению медалей. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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В любое время в любом месте на Олимпиаде в Токио будут действовать беспрецедентные антидопинговые меры. Их согласовали в МОК. Так, после открытия олимпийской...
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