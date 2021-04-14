Допинг-офицеры получат в Токио беспрецедентные полномочия

Источник материала: БT

В любое время в любом месте на Олимпиаде в Токио будут действовать беспрецедентные антидопинговые меры. Их согласовали в МОК. Так, после открытия олимпийской деревни 13 июля и до ее закрытия в Токио любого атлета могут обязать сдать пробу в любом месте в любое время. Подтвержденное нарушение антидопинговых правил в соревновательный период ведет к аннулированию результатов и лишению медалей. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.