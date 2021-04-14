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"Ювентус" предложил контракт Агуэро контракт
15.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Руководство футбольного клуба "Ювентус" (Турин) предложило контракт аргентинскому форварду Серхио Агуэро, пишет
В конце марта английский "Манчестер Сити" объявил, что 32-летний нападающий покинет команду в связи с истечением контракта.
По информации источника, Агуэро получил официальное предложение от "Ювентуса". Туринцы готовы подписать аргентинца на два года.
Вместе с тем, сам аргентинец хочет играть в одном клубе со своим соотечественником Лионелем Месси - в "Барселоне". СМИ писали, что агент Агуэро уже начал переговоры с "сине-гранатовыми".
В нынешнем сезоне Агуэро забил 3 мяча в 15 матчах за английский клуб.
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32-летний нападающий в конце сезона покинет "Манчестер Сити", СМИ продолжают гадать, где аргентинец продолжит карьеру.
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