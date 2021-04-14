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"Ювентус" предложил контракт Агуэро контракт

15.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Руководство футбольного клуба "Ювентус" (Турин) предложило контракт аргентинскому форварду Серхио Агуэро, пишет El Chiringuito.

В конце марта английский "Манчестер Сити" объявил, что 32-летний нападающий покинет команду в связи с истечением контракта.

По информации источника, Агуэро получил официальное предложение от "Ювентуса". Туринцы готовы подписать аргентинца на два года.

Вместе с тем, сам аргентинец хочет играть в одном клубе со своим соотечественником Лионелем Месси  - в "Барселоне". СМИ писали, что агент Агуэро уже начал переговоры с "сине-гранатовыми".

В нынешнем сезоне Агуэро забил 3 мяча в 15 матчах за английский клуб. 

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Теги: Минск
 
 
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32-летний нападающий в конце сезона покинет "Манчестер Сити", СМИ продолжают гадать, где аргентинец продолжит карьеру.
 
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