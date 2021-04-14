"Бавария" скоро останется без главного тренера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик в скором времени покинет занимаемый пост, пишет Kicker .

56-летний специалист, по информации источника, готовится возглавить сборную Германии. Напомним, в настоящее время "бундестим" тренирует Йоахим Лев, но после Евро-2020 он оставит должность.

Место Флика, как ожидается займет коуч "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн. Однако немец опроверг информацию о том, что вступил в переговоры о назначении в мюнхенскую "Баварию".

Флик возглавил мюнхенцев в ноябре 2019 года. Под его руководством "Бавария" стала чемпионом Германии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, выиграла Лигу чемпионов, а также одержала победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне "Бавария" лидирует в чемпионате Германии, а вот из Лиги чемпионов команда вылетела , уступив в четвертьфинале французскому ПСЖ.