|
Стали известны все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов
15.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.
Мадридский "Реал" сыграл вничью с английским "Ливерпулем" на выезде в среду. В первой встрече испанцы победил и англичан со счетом 3:1. В итоге команда вышла в полуфинал по сумме матчей. "Реал" добрался до полуфинала Лиги чемпионов впервые за три года.
Английский "Манчестер Сити" вышел в 1/2 финала после победы над дортмундской "Боруссией". Ответный матч британцы выиграли со счетом 2:1. Первая игра, которая прошла в Манчестере 6 апреля, завершилась с таким же счетом.
Ранее в полуфинал количеству забитых мячей пробился французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". В матче 13 апреля он
Лондонский "Челси" заслужил выход в 1/2 Лиги чемпионов по сумме двух матчей против португальского "Порту". Оба раза команды встречались в испанской Севилье. В первом матче "Челси" выиграли со счетом 2:0, однако во втором уступили - 0:1.
Полуфинальные пары Лиги чемпионов-2020/21 выглядят следующим образом:
Первые полуфиналы пройдут 27-28 апреля. Ответные, которые определят финалистов турнира, пройдут 4-5 мая.
Итоговый финальный поединок пройдет в турецком Стамбуле.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последними полуфиналистами стали британский "Манчестер Сити", обыгравший "Боруссию", и "Реал", победивший "Ливерпуль" по сумме матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)