Стали известны все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридский "Реал" сыграл вничью с английским "Ливерпулем" на выезде в среду. В первой встрече испанцы победил и англичан со счетом 3:1. В итоге команда вышла в полуфинал по сумме матчей. "Реал" добрался до полуфинала Лиги чемпионов впервые за три года.

Английский "Манчестер Сити" вышел в 1/2 финала после победы над дортмундской "Боруссией". Ответный матч британцы выиграли со счетом 2:1. Первая игра, которая прошла в Манчестере 6 апреля, завершилась с таким же счетом.

Ранее в полуфинал количеству забитых мячей пробился французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". В матче 13 апреля он проиграл на своем поле "Баварии" со счетом 1:0, однако ранее одержал победу в Мюнхене (3:2).

Лондонский "Челси" заслужил выход в 1/2 Лиги чемпионов по сумме двух матчей против португальского "Порту". Оба раза команды встречались в испанской Севилье. В первом матче "Челси" выиграли со счетом 2:0, однако во втором уступили - 0:1.

Полуфинальные пары Лиги чемпионов-2020/21 выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен"

"Реал Мадрид" - "Челси"

Первые полуфиналы пройдут 27-28 апреля. Ответные, которые определят финалистов турнира, пройдут 4-5 мая.

Итоговый финальный поединок пройдет в турецком Стамбуле.

Читайте также: