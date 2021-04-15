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Сегодня развязка четвертьфинального противостояния "Ромы" и "Аякса"

15.04.2021 10:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня следим за развязкой четвертьфинального противостояния "Ромы" и "Аякса". На стадионе в Риме команды проведут ответный поединок. Несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:2, у голландцев есть все шансы добыть путевку в полуфинал. Стартовый свисток в 10 вечера. Прямая трансляция на "Беларусь 5". А в 23:50 здесь же смотрите Дневник игрового дня.  
 
 
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Сегодня следим за развязкой четвертьфинального противостояния "Ромы" и "Аякса". На стадионе в Риме команды проведут ответный поединок. Несмотря на поражение в...
 
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