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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня развязка четвертьфинального противостояния "Ромы" и "Аякса" Сегодня следим за развязкой четвертьфинального противостояния "Ромы" и "Аякса". На стадионе в Риме команды проведут ответный поединок. Несмотря на поражение в...

Сегодня следим за развязкой четвертьфинального противостояния "Ромы" и "Аякса". На стадионе в Риме команды проведут ответный поединок. Несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:2, у голландцев есть все шансы добыть путевку в полуфинал. Стартовый свисток в 10 вечера.на. А в 23:50 здесь же смотрите Дневник игрового дня.