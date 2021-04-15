Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" выступит тремя экипажами на капотных грузовиках на втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана", сообщили Sputnik в пресс-службе команды.

Белорусы отправятся в Астраханскую область тремя экипажами во главе с пилотами Сергеем Вязовичем, Алексеем Вишневским и Виталием Мурылевым. Последний, к слову, в прошлом году также участвовал в "Золоте Кагана". Полный состав экипажей команда огласит накануне старта. Интересно, что в ралли-рейде примет участие совершенно новый капотный грузовик, который до этого не был в эксплуатации, подчеркнули в пресс-службе.

Белорусская команда во время этой гонки планирует выйти на пик спортивной формы перед предстоящим ралли-рейдом "Шелковый путь-2021", который с 1 по 11 июля пройдет по территории России и Монголии.

Статисты или победители?

В пресс-службе "МАЗ-СПОРТавто" отметили, что белорусы будут бороться за победу в гонке, но все же основная цель - тренировочный процесс, испытание выносливости машин, тестирование изменений в конструкции узлов и агрегатов техники.

В частности, на одном из "боевых" автомобилей в тестовом режиме будет изменен вариант крепления запасных колес с двух, традиционных для этой модели, на четыре.

Резерв

Как рассказали Sputnik в стане "красных зубров", они постоянно ведут работу по подготовке новых спортсменов, воспитывая смену членам основной команды и составляя подменные экипажи, которые впоследствии могут выступать в основе.

"Это особенно актуально в условиях пандемии, когда участники ралли-рейдов обязаны регулярно сдавать тесты на наличие короновирусной инфекции, и, в случае положительного результата, отстраняются от участия в гонке", - добавили в пресс-службе.

Sputnik недавно узнал, как белорусские спортсмены готовят себя к нагрузкам перед ралли-рейдами. Также корреспондент агентства разобрал вместе с лидером команды Сергеем Вязовичем гоночный МАЗ на детали .

"МАЗ-СПОРТавто"

Гоночная команда "МАЗ-СПОРТавто" основана в 2010 году. За время своего существования ее спортсмены способствовали продвижению бренда МАЗ на мировом уровне. В копилке белорусских гонщиков находятся серебряный (2018) и бронзовый (2020) бедуины "Дакара", третье место в престижном ралли-рейде "Шелковый путь" (2013), а также золото у экипажа Сергея Вязовича и третье место у Алексея Вишневского на гонке Morocco Desert Challenge-2019.

Минская команда занимает второе место в общем мировом зачете по автомобильному спорту, а бренд и продукция МАЗ известны более чем в 190 странах мира.

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