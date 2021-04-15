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В Бресте пройдет второй матч противостояния с "Минчанкой" за золотые медали турнира

15.04.2021 16:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сумеет ли брестское "Прибужье" вернуть интригу в финальную серию чемпионата Беларуси по волейболу? В городе над Бугом пройдет второй матч противостояния с "Минчанкой" за золотые медали турнира. Накануне столичная дружина победила  3:0. Прямая трансляция нового поединка - в 17:30 на телеканале "Беларусь 5". Напомним, серия продлится до трех побед одной из команд. Третья и (при необходимости) четвертая встреча пройдут 17 и 18 апреля в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Сумеет ли брестское "Прибужье" вернуть интригу в финальную серию чемпионата Беларуси по волейболу? В городе над Бугом пройдет второй матч противостояния с...
 
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