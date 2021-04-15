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В Бресте пройдет второй матч противостояния с "Минчанкой" за золотые медали турнира
15.04.2021 16:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСумеет ли брестское "Прибужье" вернуть интригу в финальную серию чемпионата Беларуси по волейболу? В городе над Бугом пройдет второй матч противостояния с "Минчанкой" за золотые медали турнира. Накануне столичная дружина победила 3:0. Прямая трансляция нового поединка - в 17:30 на телеканале
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Сумеет ли брестское "Прибужье" вернуть интригу в финальную серию чемпионата Беларуси по волейболу? В городе над Бугом пройдет второй матч противостояния с...
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