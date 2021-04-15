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Белорус Дамковский проведет 23 апреля бой на турнире ACA 122 в Минске
15.04.2021 17:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр - Sputnik. Белорусский боец Артем Дамковский проведет бой 23 апреля на турнире ACA 122 в Минске против чешского атлета Витезслава Райноха, сообщает Sputnik.
Противостояние пройдет в легкой весовой категории (70 килограммов). Дамковскому на данный момент 37 лет, выступать в смешанных единоборствах он начал в 2006 году. Белорус известен своими зрелищными противостояниями, в которых он отдает предпочтение ударной технике.
Главным событием вечера станет противостояние американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсона и украинца Дмитрия Побережца.
Недавно белорусская столица уже принимала турнир Мировой лиги смешанных единоборств, там выступили как местные, так и зарубежные бойцы.
Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров - дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.
ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем с 300 спортсменов из 25 стран.
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Артем Дамковский выступает в смешанных единоборствах (ММА) с 2006 года, в его активе 23 виктории и 19 неудач.
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