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Белорус Дамковский проведет 23 апреля бой на турнире ACA 122 в Минске

15.04.2021 17:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. Белорусский боец Артем Дамковский проведет бой 23 апреля на турнире ACA 122 в Минске против чешского атлета Витезслава Райноха, сообщает Sputnik.

Противостояние пройдет в легкой весовой категории (70 килограммов). Дамковскому на данный момент 37 лет, выступать в смешанных единоборствах он начал в 2006 году. Белорус известен своими зрелищными противостояниями, в которых он отдает предпочтение ударной технике.

Главным событием вечера станет противостояние американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсона и украинца Дмитрия Побережца.

© Photo : ACA 121
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Недавно белорусская столица уже принимала турнир Мировой лиги смешанных единоборств, там выступили как местные, так и зарубежные бойцы.

Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров - дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.

ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем с 300 спортсменов из 25 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Артем Дамковский выступает в смешанных единоборствах (ММА) с 2006 года, в его активе 23 виктории и 19 неудач.
 
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