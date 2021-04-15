Белорус Дамковский проведет 23 апреля бой на турнире ACA 122 в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. Белорусский боец Артем Дамковский проведет бой 23 апреля на турнире ACA 122 в Минске против чешского атлета Витезслава Райноха, сообщает Sputnik.

Противостояние пройдет в легкой весовой категории (70 килограммов). Дамковскому на данный момент 37 лет, выступать в смешанных единоборствах он начал в 2006 году. Белорус известен своими зрелищными противостояниями, в которых он отдает предпочтение ударной технике.

Главным событием вечера станет противостояние американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсона и украинца Дмитрия Побережца.

Недавно белорусская столица уже принимала турнир Мировой лиги смешанных единоборств, там выступили как местные, так и зарубежные бойцы.

Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров - дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.

ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем с 300 спортсменов из 25 стран.