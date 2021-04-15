20 игроков в ростере сборной Беларуси на турнир в Будапеште

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Планы тренерского штаба сборной Беларуси по хоккею разрушила эпидемия травм. Утром национальная команда провела тренировку, а после обеда отправилась в Венгрию. В Будапеште в ближайшие два дня состоятся первые спарринги в рамках подготовки к чемпионату мира в Риге. В ростере у главкома Михаила Захарова всего 20 игроков. Два вратаря - Колосов и Шостак, 12 форвардов и 6 защитников. В тоже время лазарет белорусов оказался переполненным. Кто-то восстанавливается после полученных в сезоне повреждений, а кто-то травмировался уже во время занятий в кэмпе. Так список пополнили Шинкевич, Еременко и Пинчук.



Завтра наша дружина сыграет с командой Австрии. В субботу запланирован поединок с хозяевами турнира. Сегодня в тренерском штабе сборной произошло пополнение. Помогать Михаилу Захарову будет российский специалист Владимир Воробьев. У него 10-летний стаж работы в КХЛ.