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20 игроков в ростере сборной Беларуси на турнир в Будапеште
15.04.2021 22:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Планы тренерского штаба сборной Беларуси по хоккею разрушила эпидемия травм. Утром национальная команда провела тренировку, а после обеда отправилась в Венгрию. В Будапеште в ближайшие два дня состоятся первые спарринги в рамках подготовки к чемпионату мира в Риге. В ростере у главкома Михаила Захарова всего 20 игроков. Два вратаря - Колосов и Шостак, 12 форвардов и 6 защитников. В тоже время лазарет белорусов оказался переполненным. Кто-то восстанавливается после полученных в сезоне повреждений, а кто-то травмировался уже во время занятий в кэмпе. Так список пополнили Шинкевич, Еременко и Пинчук.
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Планы тренерского штаба сборной Беларуси по хоккею разрушила эпидемия травм. Утром национальная команда провела тренировку, а после обеда отправилась в Венгрию. В...
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