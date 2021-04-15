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Фергюсон снова предложил Нурмагомедову бой, Хабиб ответил
16.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Американский боец ММА Тони Фергюсон напомнил о желании провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который уже завершил карьеру, пишет ESPN.
"Я приближаюсь к Хабибу. Это единственный бой, который хотел его отец, и единственный, на который в его команде по-прежнему согласны", - заявил Фергюсон.
Нурмагомедов назвал американца старым другом и посоветовал ему сосредоточится на бое с Бенеилом Дариушом, который должен состояться 15 мая на UFC 262.
© AFP 2020 / STEVE MARCUS
"Мой старый друг Тони, тебе совет: сосредоточься на Дариуше", - написал Нурмагомедов в Instagram.
Россиянин объявил о завершении карьеры октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. В марте Нурмагомедов окончательно покинул ММА.
Бой между американцем и россиянином неоднократно срывался. Год назад они должны в были встретится в октагоне, но из-за неясности относительно места проведения Нурмагомедов отказался от поединка. В итоге Фергюсон провел бой против Гэтжи и проиграл – это было его первое поражение за восемь лет.
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Американец и россиянин должны были провести бой год назад, но Нурмагомедов отказался% всего же поединок между соперниками срывался пять раз.
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