Фергюсон снова предложил Нурмагомедову бой, Хабиб ответил

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Американский боец ММА Тони Фергюсон напомнил о желании провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который уже завершил карьеру, пишет ESPN.

"Я приближаюсь к Хабибу. Это единственный бой, который хотел его отец, и единственный, на который в его команде по-прежнему согласны", - заявил Фергюсон.

Нурмагомедов назвал американца старым другом и посоветовал ему сосредоточится на бое с Бенеилом Дариушом, который должен состояться 15 мая на UFC 262.

"Мой старый друг Тони, тебе совет: сосредоточься на Дариуше", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Россиянин объявил о завершении карьеры октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. В марте Нурмагомедов окончательно покинул ММА.

Бой между американцем и россиянином неоднократно срывался. Год назад они должны в были встретится в октагоне, но из-за неясности относительно места проведения Нурмагомедов отказался от поединка. В итоге Фергюсон провел бой против Гэтжи и проиграл – это было его первое поражение за восемь лет.