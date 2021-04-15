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"Тоттенхэм" присматривается к вратарю "Ювентуса"

16.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" заинтересован в услугах голкипера туринского "Ювентуса" Войчеха Щенсного, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

"Шпоры" подыскивают нового вратаря из-за возможного ухода Уго Льориса. "Тоттенхэм" уже запросил информацию о Щенсном у "Юве". Туринцы могут продать польского кипера в случае подписания  Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана".

34-летний Льорис в этом сезоне провел 40 матчей во всех турнирах и пропустил 48 голов. Контракт француза рассчитан до 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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Лондонцы хотят усилить вратарскую линию на случай, если команду покинут француз Уго Льорис.
 
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