"Тоттенхэм" присматривается к вратарю "Ювентуса"

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" заинтересован в услугах голкипера туринского "Ювентуса" Войчеха Щенсного, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

"Шпоры" подыскивают нового вратаря из-за возможного ухода Уго Льориса. "Тоттенхэм" уже запросил информацию о Щенсном у "Юве". Туринцы могут продать польского кипера в случае подписания Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана".

34-летний Льорис в этом сезоне провел 40 матчей во всех турнирах и пропустил 48 голов. Контракт француза рассчитан до 2022 года.

Читайте также: