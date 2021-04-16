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"Витебск" сыграет против "Слуцка" в эфире "Беларусь 5"
16.04.2021 22:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВслед за еврокубками время национального чемпионата. Футбольный клуб "Витебск" примет "Слуцк" в рамках пятого тура Высшей лиги, а телеканал
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Вслед за еврокубками время национального чемпионата. Футбольный клуб "Витебск" примет "Слуцк" в рамках пятого тура Высшей лиги, а телеканал "Беларусь 5" покажет эту...
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