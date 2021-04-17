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Волейбольная "Минчанка" в шаге от титула чемпионок Беларуси по волейболу

17.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В противостоянии с "Прибужьем" "Минчанка" лидирует со счетом 2:0. Сегодня финальная серия до трех побед после Бреста переехала в Минск. Поединок начнется в 16:00 на площадке "Чижовка-Арены". "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Напомним, волейболистки "Минчанки" являются семикратными обладательницами титула чемпионок страны. "Прибужье" может похвастаться тремя победами в национальном чемпионате. В прошлом сезоне волейболистки из Бреста взяли бронзу.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В противостоянии с "Прибужьем" "Минчанка" лидирует со счетом 2:0. Сегодня финальная серия до трех побед после Бреста переехала в Минск. Поединок начнется в 16:00 на...
 
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