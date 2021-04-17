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Волейбольная "Минчанка" в шаге от титула чемпионок Беларуси по волейболу
17.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ противостоянии с "Прибужьем" "Минчанка" лидирует со счетом 2:0. Сегодня финальная серия до трех побед после Бреста переехала в Минск. Поединок начнется в 16:00 на площадке "Чижовка-Арены".
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В противостоянии с "Прибужьем" "Минчанка" лидирует со счетом 2:0. Сегодня финальная серия до трех побед после Бреста переехала в Минск. Поединок начнется в 16:00 на...
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