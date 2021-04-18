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Двумя матчами в Минске и Бресте завершится сегодня 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу
18.04.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Столичное "Динамо" примет "Гомель". Гости в случае победы опередят сегодняшних соперников в турнирной таблице. "Беларусь 5" покажет этот матч в прямом эфире. Трансляция со стадиона "Динамо" начнется в 14:00. Двумя часами позже "Рух" проэкзаменует аутсайдера чемпионата - "Сморгонь".
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Столичное "Динамо" примет "Гомель". Гости в случае победы опередят сегодняшних соперников в турнирной таблице. "Беларусь 5" покажет этот матч в прямом эфире....
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