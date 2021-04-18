Захаров – домой с двумя победами, а в КХЛ стартует финал Кубка Гагарина

Источник материала: Sputnik Беларусь

Таким образом, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, в венгерской столице наша сборная одержала виктории в обоих спаррингах, что, разумеется, поднимает настроение. И тренерам, и хоккеистам, и болельщикам.

Сколько человек из этого состава поедет в Ригу?

Особенно если учесть, что виктория над мадьярами (3:2) – волевая, да еще добыта на фоне усталости. Пятничный и субботний будапештские матчи с участием белорусов разделили менее суток, что, естественно, сказалось на физическом состоянии подопечных ММЗ.

Тем не менее, выдюжили и сумели не только отыграться со счета 1:2, но и не уйти в овертайм, забросив решающую шайбу менее, чем за полторы минуты до конца третьего периода. Причем Белевич эстетски реализовал большинство. Оказавшись на правом фланге в позиции диспетчера, "вершина" на сленге Захарова, нападающий нижегородского "Торпедо" посмотрел на пятачок, как бы ища Демкова, а сам вслепую пульнул шайбу в ближний угол кистевым броском. Попал, забросил – очень эффектно, молодец!

Да и в принципе, не только он, и я подпишусь под словами Захарова: "У меня сегодня нет претензий к игрокам". А подписавшись, все-таки включу "критический подход", прежде всего, задавшись следующим важнейшим вопросом: "Сколько игроков из будапештского состава имеют шансы войти в окончательную белорусскую заявку на чемпионат мира?"

Ответов существует россыпь. Все ведь зависит от того, кто из травмированных хоккеистов выздоровеет, кто из отсутствующих на сборе приедет-таки в расположение национальной дружины. Чтобы конкретизировать ситуацию, предположим оптимальный вариант: оправятся и явятся все, в ком только заинтересован Захаров. Шарангович и Протас, Принс и Платт, Бэйлен и Хенкель, Лисовец и Готовец, далее по списку.

Так вот при прежней заявке на ЧМ в 25 человек из будапештского состава в него вошли бы, на мой взгляд, не более семи хоккеистов. Это максимум. Однако не забудем, что ковидные страсти понудили IIHF расширить заявку до 28 игроков. Таким образом, и "венгерское число" вырастает до десятка. Впрочем, какая часть из них станет попадать в официальные протоколы матчей, а какая останется в запасе, сразу и не скажешь.

То есть, в Будапеште практиковалась отнюдь не та сборная, которую нам, надеюсь, предстоит увидеть в "одной соседней стране". А раз так, то и отношение к спаррингам с Австрией и Венгрией должно быть сугубо спокойное, как к тренировкам.

Тем паче, что больше соперников такого уровня нам не видать. И дело не только в том, что обе эти дружины не из элиты. Они волею IIHF нынче вовсе вне игры, ибо ЧМ в дивизионе 1А отменен по ковидным причинам. То есть, австрийцам и мадьярам даже не к чему готовиться! Вакуум. А собрались они погонять шайбу в Будапеште только лишь потому, что… Когда-то ведь надо собраться! Но согласитесь: уровень мотивации по сравнению с белоруской историей не состоявшегося домашнего чемпионата мира несравним.

Вратарский вопрос и не только

Так что победили – и забыли. О счете. А вот некоторые нюансы надо, безусловно, разбирать. Во-первых, опять о травмах. Если Мартынов выходил на лед в субботу, то Оксентюк – нет. Более того, Захаров, итожа мини-турнир, опять обронил "катастрофические фразы": "Сегодня еще сломались игроки. По сути дела, играли в три звена, запасных у нас не было". Правда, кто и насколько "сломался", ММЗ уже не уточнил. Но знаете, если в таких матчах происходит вал травм, то что-то надо поправлять в консерватории.

Следующий момент. При всей скудости нашего будапештского состава была одна позиция, на которой была возможна ротация – вратарская. Помимо Шостака в Венгрию полетел минский динамовец Колосов. Однако, проведший несколько ярких матчей регулярного чемпионата КХЛ юный "зубр" так и не вышел на лед. При этом, вторая шайба мадьяр – это и вина Шостака, ни в чем особенно не убедившего.

ММЗ дал такое объяснение: "На чемпионате мира будем играть два матча подряд, поэтому надо было посмотреть, как вратарь будет действовать в таких условиях. Эта линия – наше самое больное место. Пока же постараемся так сделать, чтобы все вратари сыграли".

Не знаю, как вас, но меня спич Захарова не порадовал. Я вижу в нем стремление навести тень на плетень, утаить уже сделанный выбор в пользу одного из голкиперов. Давайте рассуждать вместе. Итак, у нас осталось шесть "товарняков". И есть три вратаря помимо Шостака. Так что же получается, если следовать формальной логике наставника? С россиянами, скажем, сыграет Тэйлор, с немцами Кульбаков, а с казахстанцами Колосов?! А Шостак теряет практический навык? Это, разумеется, бред.

Поэтому я считаю, что именно Шостак фаворит ММЗ во вратарской конкуренции. Ибо Захаров, возможно, относится к нему с теплотой открывателя. Ведь это именно Михаил Михайлович вспомнил о парне в Череповце, сумев договориться с Константином о выступлениях за родную сборную. Понимаете, наличествуют свои отношения.

Как писал болельщик Марк Твен: "Каждый человек, подобно Луне, имеет свою неосвященную сторону, которую он никому не показывает". И все бы ничего, и все бы ладно: фаворит и фаворит. Но Шостак пропустил "свои шайбы" и в баталии с австрийцами, и в матче с мадьярами. Он, конечно, юркий и с хорошей реакцией вратарь, но совсем небольшой по габаритам.

Однако, оставим белорусскую сборную. Будем верить, что к спаррингам с россиянами в Москве (23 и 24 апреля) к ней уже присоединятся игроки, которые войдут на чемпионате мира в лидирующие звенья, бригаду реализации большинства. Сейчас же о финале Кубка Гагарина.

Хоккейные боги такого не простят!

Для меня в паре ЦСКА – "Авангард" все предельно прозрачно: обладателем трофея станут московские армейцы. Впрочем, я не знаю, сколько матчей будет сыграно в финальной серии. Возможно, и все семь, что в данном прогнозе не имеет принципиального значения.

Дело в том, что моя уверенность базируется отнюдь не на том, что ЦСКА так уж сильнее "Авангарда", ибо "ястребы" предельно вымотались в полуфинальной серии с "Ак Барсом". Кстати, устали – и физически, и морально – игроки обеих команд. И здесь стартовые позиции равноценны. Другое дело, внедрение в имманентное трансцендентного. В общем, речь о мистических факторах.

Ну, не должна команда-бомж, коей и является "Авангард", брать трофей в таком солидном спортивном проекте, как КХЛ. Кроме того, обращу ваше внимание на голкипера "ястребов" – чеха Грубеца. Конечно, он блестяще влился в коллектив Стася и Готовца в середине сезона. Шимон – один из творцов прорыва "ястребов" в финал. Но…

Футбольное отступление. Для меня судейский произвол в матче 1/8 финала мундиаля-1986 СССР – Бельгия (арбитры прибили "красную машину" в пользу "красных дьяволов") объяснялся двумя причинами. Первая: это месть футбольных богов товарищам (тогда еще не господам!) Лобановскому и Колоскову за Эдуарда Малофеева, которого сковырнули с поста главного тренера советской команды за несколько недель до отлета в Мексику.

Вторая причина связана с центральным защитником Олегом Кузнецовым. Отличный центрбек киевского "Динамо". Парубок с буйной рыжей шевелюрой и мощнейшим ударом. Конечно, не такой "пушкой", как у минского динамовца Метлицкого, но тоже сбивал людей с ног, как кегли. Так в чем же дело, спросите вы, и я вам отвечу: в игровом номере. Центральный защитник сыграл на мундиале с культовой "десяткой" на майке. Номер творцов Пеле и Марадоны, Кемпеса и Платини. Такого попрания традиций футбольные боги не потерпели.

Вот я и считаю, что их ближайшие сородичи – хоккейные боги – тоже не пропустят мимо внимания 11-й номер голкипера "Авангарда" Грубеца. Тоже мне, еще один Месье и Ларионов сыскался! А кто посчитает, что все это глупость, прошу смотреть колонку "В Беларуси "Юность" чемпион, в КХЛ "Ак Барс" и СКА цепляются за серии".

Там делался прогноз, что "Ак Барсу" не светит выиграть Кубок Гагарина из-за "проклятия минского динамовца Лодня", чей первый гол в лиге при счете 6:1 в пользу Казани и за полторы минуты до сирены решил оспорить тренер Квартальнов. Крохоборство, не делающее ему чести. И где сейчас "Ак Барс"? На отдыхе. А что говорят и пишут о Квартальнове? Лучше не вспоминать, а тем паче не цитировать.