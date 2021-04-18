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Главное белорусское гандбольное противостояние современности сегодня в эфире телеканала "Беларусь 5" . В рамках чемпионата Беларуси минский СКА принимает "Мешков Брест", который уже пошумел в Лиге чемпионов, выйдя впервые в истории в четвертьфинал, но на этом не собирается останавливаться. В 17:50 эфир на спортивном канале.