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"Нью-Джерси" Егора Шаранговича уступает "Нью-Йорк Рейнджерс"
18.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Шайба и результативная передача Егора Шаранговича не помогли "Нью-Джерси" победить в выездном поединке "Нью-Йорк Рейнджерс". "Дьяволы" уступили со счетом 3:6, а белорусский нападающий забросил третью шайбу своей команды. Также перед этим он ассистировал Суббану. В турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ "Дэвилз" занимают 7-ю позицию.
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Шайба и результативная передача Егора Шаранговича не помогли "Нью-Джерси" победить в выездном поединке "Нью-Йорк Рейнджерс". "Дьяволы" уступили со счетом 3:6, а...
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