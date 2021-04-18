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"Барселона" выиграла Кубок Испании
18.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСчастье Лионеля Месси, который выиграл 35-й трофей с "Барселоной", который стал действительно долгожданным. В финале Кубка Испании каталонцы разбили "Атлетик-Бильбао", 4:0, а Лео забил дважды, обновив исторический рекорд по голам в финалах Кубка короля. "Барселона" стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира.
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Счастье Лионеля Месси, который выиграл 35-й трофей с "Барселоной", который стал действительно долгожданным. В финале Кубка Испании каталонцы разбили...
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