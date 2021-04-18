Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Барселона" выиграла Кубок Испании Счастье Лионеля Месси, который выиграл 35-й трофей с "Барселоной", который стал действительно долгожданным. В финале Кубка Испании каталонцы разбили...

Счастье Лионеля Месси, который выиграл 35-й трофей с "Барселоной", который стал действительно долгожданным. В финале Кубка Испании каталонцы разбили "Атлетик-Бильбао", 4:0, а Лео забил дважды, обновив исторический рекорд по голам в финалах Кубка короля. "Барселона" стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира.