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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей этапа Кубка мира в Ташкенте Россыпью наград порадовали белорусские гимнастки по итогам этапа Кубка мира, который прошел в Ташкенте. За два дня наши грации выиграли 8 медалей, в том числе и в...

Россыпью наград порадовали белорусские гимнастки по итогам этапа Кубка мира, который прошел в Ташкенте. За два дня наши грации выиграли 8 медалей, в том числе и в олимпийском виде программы - многоборье. Обладательницами бронзы стала Анастасия Салос и наша команда групповичек. А уже сегодня гимнастки разыграли медали в отдельных видах. Золото у Алины Горносько в упражнении с лентой.Помимо этой награды, Горносько выиграла две бронзы за упражнения с мячом и булавами. Еще одно третье место у Анастасии Салос за композицию с обручем. На высшую ступень пьедестала почета поднялись наши групповички за упражнение с тремя обручами и двумя булавами. Кроме того, серебро наши девушки выиграли и за пять мячей.