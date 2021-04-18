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Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей этапа Кубка мира в Ташкенте
18.04.2021 20:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРоссыпью наград порадовали белорусские гимнастки по итогам этапа Кубка мира, который прошел в Ташкенте. За два дня наши грации выиграли 8 медалей, в том числе и в олимпийском виде программы - многоборье. Обладательницами бронзы стала Анастасия Салос и наша команда групповичек. А уже сегодня гимнастки разыграли медали в отдельных видах. Золото у Алины Горносько в упражнении с лентой.
Помимо этой награды, Горносько выиграла две бронзы за упражнения с мячом и булавами. Еще одно третье место у Анастасии Салос за композицию с обручем. На высшую ступень пьедестала почета поднялись наши групповички за упражнение с тремя обручами и двумя булавами. Кроме того, серебро наши девушки выиграли и за пять мячей.
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Россыпью наград порадовали белорусские гимнастки по итогам этапа Кубка мира, который прошел в Ташкенте. За два дня наши грации выиграли 8 медалей, в том числе и в...
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