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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илья Ивашко пробился в основу теннисного турнира в Барселоне Илья Ивашко пробился в основную сетку одного из престижных грунтовых турнира года в Барселоне - призовой фонд чуть более полутора миллионов евро. В финале...

Илья Ивашко пробился в основную сетку одного из престижных грунтовых турнира года в Барселоне - призовой фонд чуть более полутора миллионов евро. В финале квалификации белорус за час 12 минут переиграл итальянца Федерико Гайо 6:3, 6:2. В основе выступит и еще один наш теннисист Егор Герасимов, которому уже в первом круге предстоит посоперничать с Жо-Вилфридом Цонга.