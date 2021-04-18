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Анастасия Прокопенко выиграла бронзу этапа Кубка мира по современному пятиборью
19.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАнастасия Прокопенко выиграла бронзу этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Софии. Белоруска показала 10-й результат в фехтовании и только 34-е место в плавании, но благодаря второй позиции в конкурсе и лучшему времени в коронном виде программы - комбинированном беге со стрельбой - Прокопенко сумела стать третьей. И новость последних минут - серебро у мужчин досталось нашему Илье Полозкову.
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Анастасия Прокопенко выиграла бронзу этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Софии. Белоруска показала 10-й результат в фехтовании и только...
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