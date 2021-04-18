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"Гомель" обыграл минское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу
19.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Гомель" обыграл минское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Для хозяев это первое поражение в сезоне. На гол Жана Мореля По "Гомель" ответил двумя точными ударами Дмитрия Гомзы и Вадима Побудея. "Динамо" опускается на седьмую строку, их соперники - четвертая команда турнирной таблицы. На пятое место перемесился "Рух" после разгрома аутсайдера "Сморгони" со счетом 5:0.
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"Гомель" обыграл минское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Для хозяев это первое поражение в сезоне. На гол Жана Мореля...
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