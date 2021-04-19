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Восемь медалей завоевали белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике

19.04.2021 10:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Белорусские грации завоевали восемь медалей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Белорусская ассоциация гимнастики.

Соревнования прошли в Ташкенте, в них участвовали спортсменки из тридцати стран.

В индивидуальном многоборье, набрав 96,500 баллов, бронзовую медаль завоевала Анастасия Салос. Белоруску опередили россиянки сестры Аверины. Дина выиграла золото (104,10), Арина - серебро (97,400).

Еще одна белорусская спортсменка Алина Горносько заняла четвертое место (94,150). 

© Sputnik / Антон Денисов
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Бронзовая медаль в многоборье на счету белорусской команды, выступавшей в групповых упражнениях. Девушки набрали 72,250 балла. На первую ступень пьедестала почета поднялись хозяйки турнира – спортсменки из Узбекистана (76,400). Второе место заняла израильская команда (73,550).

В отдельных видах упражнений Алина Горносько была лучшей в упражнениях с лентой: она набрала 22,750 балла. Серебряная медаль на счету итальянки Софии Раффаэли (22,100), бронзовая – у россиянки Дины Авериной (21,500).

Также Горносько завоевала две бронзовые награды в композициях с мячом и булавами.

Анастасия Салос была третьей в упражнении с обручем.

Не было равных белорусским групповичкам в композиции с обручами и булавами. Второе место белоруски завоевали в упражнении с пятью мячами.

Перед Олимпиадой в Токио еще пройдет два этапа Кубка мира по художественной гимнастике: с 5 по 10 мая в Баку (Азербайджан) и с 26 по 31 мая в Пезаро (Италия).

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Теги: Минск
 
 
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Соревнования прошли в столице Узбекистана, до Олимпиады в Токио будет еще два этапа Кубка мира – в Азербайджане и Италии.
 
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