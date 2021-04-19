Шкурин уйдет из ЦСКА? После отставки Виктора Гончаренко белорусский футболист оказался не нужен новому тренеру

Источник материала:

Еще в прошлом месяце московский ЦСКА являлся одним из самых «белорусских» клубов чемпионата России по футболу. «Армейцев» тренировал наш Виктор Гончаренко, которому ассистировал еще один белорус Александр Ермакович, а в нападении играл, пусть и нечасто, воспитанник витебского футбола Илья Шкурин. Гончаренко из-за не самых удовлетворительных результатов был уволен и вместе с Ермаковичем перебрался в «Краснодар», а без белорусского специалиста дни Шкурина в ЦСКА, кажется, также сочтены.

ЦСКА с новым тренером выиграл все матчи

Виктора Михайловича на тренерском мостике «красно-синих» сменил Ивица Олич, который, будучи игроком, выиграл с ЦСКА три чемпионских титула и Кубок УЕФА. Под руководством хорвата «армейцы» одержали три победы в трех играх, пусть и не над самыми сильными командами — «Тамбовом» (2:1) и «Ротором» (2:0) в чемпионате и тульским «Арсеналом» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

Заметно улучшить положение в Российской Премьер-Лиге у ЦСКА не получилось — четвертое место и отставание от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Эксперты и букмекеры уже не сомневаются в триумфе «Зенита». Если скачать Parimatch apk, то на чемпионство питерского клуба можно поставить с коэффициентом 1,05. На все остальные клубы коэффициенты намного выше.

А вот шансы на победу в Кубке России у ЦСКА вполне осязаемые. Как сообщают новости букмекеров, «армейцы» являются главными фаворитам турнира. На триумф ЦСКА ставки принимают с коэффициентом 3,2. В полуфинале «красно-синие» сыграют с «Локомотивом». Вторую путевку в финал турнира оспорят «Крылья Советов» и «Ахмат».

Шкурин стал лучшим бомбардиров зимних сборов, но Олич на него всерьез не рассчитывает

Белорусский форвард в конце 2020 года, кажется, наконец-то отвоевал место в стартовом составе у Федора Чалова. Илья в трех декабрьских матчах выходил в старте и забил по голу «Химкам» (2:2) и «Уфе» (2:2). Правда, в игре с уфимцами Шкурин умудрился в концовке получить красную карточку, что означало дисквалификацию на следующую встречу с «Ростовом». Чалов отсутствием конкурента с радостью воспользовался, оформив хет-трик и фактически принеся три очка в копилку команды (3:1).

На зимних сборах Шкурин продолжил доказывать свою состоятельность, став лучшим бомбардиром команды в спаррингах. Форвард забил пять голов, у Чалова и Николы Влашича было по три.

В первом матче после рестарта сезона в Кубке России против хабаровского СКА (2:0) Гончаренко доверил место в основе соотечественнику, но тот ничем серьезным не запомнился. После этого Илья перестал выходить на поле.

Ивица Олич и вовсе не взял Шкурина на первый же выезд на игру с «Тамбовом». В кубковом поединке с «Арсеналом» хорват выпустил белоруса на замену, но за три минуты проявить себя Илье было проблематично. В последнем матче против «Ротора» Шкурин вместе с вратарем Помазуном и защитником Васиным остался единственным игроком, который не вышел на замену.

Лучшим бомбардир чемпионата Беларуси — 2019 за год с лишним в ЦСКА провел всего 16 матчей в футболке «армейцев», но, кажется, без Виктора Гончаренко пробиться в основу будет еще сложнее, поэтому летом, вполне вероятно, Илье придется найти новый клуб. «Краснодар» в этом смысле выглядит вполне хорошим вариантом.