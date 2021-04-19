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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Матчбол" Сборная Беларуси продолжает готовиться к чемпионату мира по хоккею, который начнется в конце мая. На прошлой неделе дважды победила в товарищеских поединках....

Сборная Беларуси продолжает готовиться к чемпионату мира по хоккею, который начнется в конце мая. На прошлой неделе дважды победила в товарищеских поединках. Сначала сборную Австрии, затем Венгрии. Обе команды в последние годы выступают довольно сильно. Чемпионат мира по хоккею еще впереди, поэтому сегодня в рубрике "Матчбол" обратим внимание на другие темы