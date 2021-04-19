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Рубрика "Матчбол"
19.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСборная Беларуси продолжает готовиться к чемпионату мира по хоккею, который начнется в конце мая. На прошлой неделе дважды победила в товарищеских поединках. Сначала сборную Австрии, затем Венгрии. Обе команды в последние годы выступают довольно сильно. Чемпионат мира по хоккею еще впереди, поэтому сегодня в рубрике "Матчбол" обратим внимание на другие темы (видео).
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Сборная Беларуси продолжает готовиться к чемпионату мира по хоккею, который начнется в конце мая. На прошлой неделе дважды победила в товарищеских поединках....
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