Топ-клубы Старого Света решили организовать свой турнир - Суперлигу

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Футбольный мир сегодня утром всколыхнула сенсация - в Европе раскол. Топ-клубы Старого Света, вопреки рекомендациям ФИФА и УЕФА, решили организовать свой турнир - так называемую Суперлигу. В ее состав вошли такие гранды, как мадридский "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус". Всего 12 команд на данный момент являются учредителями этой Лиги, в планах эту цифру увеличить до 15. Если такой проект будет реализован, то богатые станут еще богаче, а бедные - еще беднее. Теперь Лига чемпионов не нужна, деньги от этого самого успешного футбольного проекта будут идти только к элитным клубам. По сути, Суперлига - это закрытый клуб для избранных, нарушается принцип равноправия, который и красит игру номер один.



Станислав Липский разбирался в нюансах скандальной инициативы.

Топ-клубы Европы заявили о создании Суперлиги

"В футбол пришла война", "Криминальное дело против фанатов" - заголовки подобного рода сегодня на передовицах известных газет. Лучшие и богатые футбольные клубы Европы, а заодно и мира решили жить по своим правилам и зарабатывать еще больше. А развитие игры номер один в остальном мире их, судя по всему, совершенно не заботит.



Гранды Старого Света: "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм" объявили о создании так называемой Суперлиги. Это означает, что Лига чемпионов теперь не нужна. Простой клуб, к примеру, из рабочего города Борисова теперь выбраться в элиту, привезти к себе элитных игроков шансов не имеет.



"Это просто смешно, когда создается Лига, работающая по принципу закрытого магазина, где никто не вылетает, а новые команды появляются после одобрения. Такие лиги, по примеру американских НХЛ и НБА, нам не нужны - у нас свои европейские традиции".



"Участие в Суперлиге наверняка вызовет запрет на участие футболистов в международных матчах за сборную своей страны - разве стоит идти на такие жертвы игрокам. Согласитесь, вопрос открытый и острый".

УЕФА введет санкции против футбольной Суперлиги

Президентом Европейской лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в "Реале". Основатели Лиги заявляют о нежелании войны с УЕФА и ФИФА. Но война уже началась.



УЕФА уже опубликовала совместное заявление с футбольными ассоциациями, в котором говорится, что они "будут едины в усилиях по остановке этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов, в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо".

Также УЕФА и ФИФА пригрозили клубам, примкнувшим к Суперлиге, запретом на участие в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в вызове в сборную.



"Мы оцениваем эту ситуацию с командой юристов прямо сейчас. Пока рано говорить о конкретных шагах с нашей стороны. Если они объявляют новости посреди ночи, утром сложно найти решение. Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее нужно не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Наверное, мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем".



Бюджет Суперлиги в первый год составит 3 с половиной миллиарда евро



Желание создать Суперлигу озвучивалось давно, но сегодня это реальность. Пандемия уменьшила доход футбольных грандов, как раз новая Лига потери нивелирует. Уже есть крупный банк-спонсор, который инвестирует 3 с половиной миллиарда евро. Доход клубов-основателей взлетит до 350 миллионов евро вместо нынешних 115 за квалификацию в Лиге чемпионов. Но пока группа команд будет подсчитывать баснословные барыши, остальному миру, который, по сути, и готовит звезд первой величины для этих команд, придется перебиваться с хлеба на воду. И даже конкурировать с ними не будет иметь права.



"Футболистам, конечно, непросто сейчас. Они, по сути, заложники ситуации - у них контракты с клубами, согласно которым они должны работать именно в интересах своих работодателей. У них не будет выбора, кроме как играть в Суперлиге".



"Класс, такая Лига давно нужна была грандам и нам болельщикам. Мы хотим видеть свои клубы в играх с топ-командами Европы. Следить за турниром я буду с удовольствием".

Топ-клубы Европы заявили о создании Суперлиги

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отказ французских клубов от вступления в новый турнир. А Борис Джонсон назвал эти планы "очень разрушительными для футбола".



Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании: "Мы собираемся рассмотреть все, что мы можем сделать с футбольными властями для того, чтобы помешать топ-клубам организовать эту Лигу".



УЕФА вместе с ФИФА сейчас экстренно разрабатывают комплекс мер по противодействию этому, по сути, сепаратистскому шагу Суперлиги. Шанс спасти футбол в огромном числе недовольных новой идеей. Спорт все больше становится на коммерческие рельсы, УЕФА это понимает и готова давать большим клубам больше денег. Сегодня же был опубликован новый формат Лиги чемпионов. Но пойти на поводу у Суперлиги - это значит разочаровать сотни миллионов болельщиков, которые тоже хотят прикасаться к элитному футболу.

