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Три мазовских "капотника" уехали на "Золото Кагана"
20.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" выехала в Россию, где уже в пятницу стартует ралли-рейд "Золото Кагана", об этом в понедельник сообщила пресс-служба "красных зубров".
"Золото Кагана" – второй этап чемпионата России по ралли-рейдам, гонка пройдет в Астрахани с 23 по 27 апреля. "МАЗ-СПОРТавто" отправилась туда тремя экипажами, на прошлой неделе они все сдали ПЦР-тест.
Все три камиона – теперь капотной компоновки, о появлении третьего "капотника" команда ранее
Состав команды претерпел некоторые изменения. В бой грузовики поведут лидер команды Сергей Вязович, Алексей Вишневский и известный болельщикам "красных зубров" по прошлогоднему "Золоту Кагана" Виталий Мурылев.
Команда планирует обкатать в гонке несколько новых технических решений, в частности, на одном из камионов изменен вариант крепления запасных колес. Хорошая возможность будет и испытать новенький "капотник" перед ралли-рейдом
Гоночная команда "МАЗ-СПОРТавто" основана в 2010 году. В копилке белорусских гонщиков находятся серебряный (2018) и бронзовый (2020) бедуины "Дакара", третье место в престижном ралли-рейде "Шелковый путь" (2013), а также золото у экипажа Сергея Вязовича и третье место у Алексея Вишневского на гонке Morocco Desert Challenge-2019.
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В этом году "конюшня" построила уже третий по счету грузовик капотной компоновки и опробует его в действии.
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