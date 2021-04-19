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Три мазовских "капотника" уехали на "Золото Кагана"

20.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" выехала в Россию, где уже в пятницу стартует ралли-рейд "Золото Кагана", об этом в понедельник сообщила пресс-служба "красных зубров".

"Золото Кагана" – второй этап чемпионата России по ралли-рейдам, гонка пройдет в Астрахани с 23 по 27 апреля. "МАЗ-СПОРТавто" отправилась туда тремя экипажами, на прошлой неделе они все сдали ПЦР-тест.

Все три камиона – теперь капотной компоновки, о появлении третьего "капотника" команда ранее сообщала Sputnik, его успели построить и подготовить к астраханской гонке.

Состав команды претерпел некоторые изменения. В бой грузовики поведут лидер команды Сергей Вязович, Алексей Вишневский и известный болельщикам "красных зубров" по прошлогоднему "Золоту Кагана" Виталий Мурылев.

Команда планирует обкатать в гонке несколько новых технических решений, в частности, на одном из камионов изменен вариант крепления запасных колес. Хорошая возможность будет и испытать новенький "капотник" перед ралли-рейдом "Шелковый путь", который в июле пройдет по территориям России и Монголии.

Гоночная команда "МАЗ-СПОРТавто" основана в 2010 году. В копилке белорусских гонщиков находятся серебряный (2018) и бронзовый (2020) бедуины "Дакара", третье место в престижном ралли-рейде "Шелковый путь" (2013), а также золото у экипажа Сергея Вязовича и третье место у Алексея Вишневского на гонке Morocco Desert Challenge-2019.

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Теги: Минск
 
 
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В этом году "конюшня" построила уже третий по счету грузовик капотной компоновки и опробует его в действии.
 
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