Глава ФИФА раскритиковал создание футбольной Суперлиги

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Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино раскритиковал создание Суперлиги, о которой некоторые ведущие клубы Европы объявили в ночь на понедельник. "Международная федерация футбола выступает категорически против создания европейской Суперлиги, она находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований", - говорится в заявлении. "Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри или снаружи, по-другому не бывает", - добавил Инфантино.