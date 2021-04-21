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Белорусские пятиборцы вернулись с этапа Кубка мира в Софии с двумя медалями
21.04.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Этап Кубка мира в Софии принес сборной Беларуси две медали. Как отметил главный тренер, проявили себя не только девушки, но и мужская половина команды. Кроме бронзы Анастасии Прокопенко, напомним, серебро завоевал Илья Полозков, который в том числе продолжает бороться за олимпийскую лицензию в Токио.
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Этап Кубка мира в Софии принес сборной Беларуси две медали. Как отметил главный тренер, проявили себя не только девушки, но и мужская половина команды. Кроме бронзы...
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