Белорусские пятиборцы вернулись с этапа Кубка мира в Софии с двумя медалями

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Этап Кубка мира в Софии принес сборной Беларуси две медали. Как отметил главный тренер, проявили себя не только девушки, но и мужская половина команды. Кроме бронзы Анастасии Прокопенко, напомним, серебро завоевал Илья Полозков, который в том числе продолжает бороться за олимпийскую лицензию в Токио.



Следующим стартом для белорусских пятиборцев станет финал Кубка мира, который пройдет в середине мая в Сеуле. Рейтинговые очки будут набираться и на чемпионате планеты в Каире в начале июня. Кроме этого, именные квоты получат триумфаторы мирового старта.