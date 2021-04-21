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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире серии WTA в Штутгарте

21.04.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Победить помогла первая подача. Так прокомментировала свой успех на турнире серии WTA в Штутгарте Арина Соболенко. В 1/16 белоруска оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай - 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 66 минут. В следующем раунде турнира первой ракетке страны будет противостоять хозяйка кортов немка Анна-Лена Фридзам.

Арина Соболенко, 7-я ракетка мира: Я делала все, на что была способна. Чжан боролась за каждое очко. Вы знаете, это был первый матч на грунте, а  переход с харда иногда бывает непростым, поэтому я просто старалась сфокусироваться на каждом розыгрыше. Думаю, что подача очень мне помогла. Против Анны-Лены несколько лет назад я играла в парном разряде, но никогда в одиночке. Вчера видела ее поединок перед тренировкой. Фридзам достойный игрок. С нетерпением жду нашей встречи.

 
 
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Победить помогла первая подача. Так прокомментировала свой успех на турнире серии WTA в Штутгарте Арина Соболенко. В 1/16 белоруска оказалась сильнее...
 
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