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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире серии WTA в Штутгарте
21.04.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Победить помогла первая подача. Так прокомментировала свой успех на турнире серии WTA в Штутгарте Арина Соболенко. В 1/16 белоруска оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай - 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 66 минут. В следующем раунде турнира первой ракетке страны будет противостоять хозяйка кортов немка Анна-Лена Фридзам.
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Победить помогла первая подача. Так прокомментировала свой успех на турнире серии WTA в Штутгарте Арина Соболенко. В 1/16 белоруска оказалась сильнее...
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