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Егор Шарангович стал третьей звездой матча "Питтсбург" - "Нью-Джерси"

21.04.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Егор Шарангович стал третьей звездой матча регулярного сезона НХЛ, в котором его "Нью-Джерси" в фантастической перестрелке уступил "Питтсбургу" - 6:7. При этом в заключительном периоде "дьяволы" выиграли 6:1. Белорусский форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой при игре в меньшинстве и голевой передачей. "Дэвилз" же после этой осечки официально утратили шансы на плей-офф, за Кубок Стэнли они не будут бороться 3-й сезон кряду.

 
 
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Егор Шарангович стал третьей звездой матча регулярного сезона НХЛ, в котором его "Нью-Джерси" в фантастической перестрелке уступил "Питтсбургу" - 6:7. При этом в...
 
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