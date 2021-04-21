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Белорус Ивашко проиграл Надалю на турнире в Барселоне
21.04.2021 19:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Белорус Илья Ивашко навязал борьбу Рафаэлю Надалю во втором круге турнира ATP в Барселоне, но одолеть одного из лучших теннисистов современности в этот раз не получилось.
Первый сет остался за 27-летним белорусом: Ивашко взял два гейма на подаче соперника и был сильнее со счетом 6:3. Во втором сете шансов сопернику не оставил уже Надаль (6:2). Третий – и решающий – сет получился напряженным, но удача была на стороне испанца. Он взял седьмой гейм на подаче Ивашко и без проблем довел поединок до победы (6:4).
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Напомним, в первом круге Ивашко обыграл голландца Таллона Грикспура.
Турнир в Барселоне считается одним из самых престижных на грунте. Он проходит на кортах Королевского теннисного клуба, его общий призовой фонд составляет два миллиона долларов.
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Илья Ивашко, занимающий 111-ю строчку в мировом рейтинге, победил Рафаэля Надаля (3) в первом сете, но в двух следующих испанец был сильнее.
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