Белорус Ивашко проиграл Надалю на турнире в Барселоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Белорус Илья Ивашко навязал борьбу Рафаэлю Надалю во втором круге турнира ATP в Барселоне, но одолеть одного из лучших теннисистов современности в этот раз не получилось.

Первый сет остался за 27-летним белорусом: Ивашко взял два гейма на подаче соперника и был сильнее со счетом 6:3. Во втором сете шансов сопернику не оставил уже Надаль (6:2). Третий – и решающий – сет получился напряженным, но удача была на стороне испанца. Он взял седьмой гейм на подаче Ивашко и без проблем довел поединок до победы (6:4).

Напомним, в первом круге Ивашко обыграл голландца Таллона Грикспура.

Турнир в Барселоне считается одним из самых престижных на грунте. Он проходит на кортах Королевского теннисного клуба, его общий призовой фонд составляет два миллиона долларов.

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